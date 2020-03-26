Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Corona virüste can kaybı 75'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması. Bakan Koca, "Bugün 1196 yeni tanı kondu. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı." dedi.
26 Mart 2020, Perşembe 22:49 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1243260712899825664
AA
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