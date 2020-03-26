Türkiye Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Corona virüste can kaybı 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Corona virüste can kaybı 75'e yükseldi

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Corona virüste can kaybı 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması. Bakan Koca, "Bugün 1196 yeni tanı kondu. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı." dedi.

26 Mart 2020, Perşembe 22:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.


AA

İlgili Haberler
Bakan Koca "İstanbul'u evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?






Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Berlin’de 3, Madrid’de 1825 kayıp...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Evde kalmak için önce hayatta kalmak gerek!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul’da ışıklı trafik levhalarıyla "Evde kal" çağrısı