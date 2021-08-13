Türkiye Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Sel felaketinde can kaybı arttı

Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Sel felaketinde can kaybı arttı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Sel felaketinde can kaybı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da 32, Sinop’ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi.

13 Ağustos 2021, Cuma 22:14 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu ve Sinop’taki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kastamonu’da 32 can kaybı olduğunu bildiren Koca, 228 kişinin selden etkilendiğini, 12 kişinin hastanelerde tedavisine devam edildiğini açıkladı. Koca, 32 ambulans, 24 UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 unimog ile toplam 215 sağlık personelinin görev başında olduğunu bildirdi. Sinop’ta ise 6 can kaybı olduğunu belirten Koca şunları kaydetti: "Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında."

AA

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