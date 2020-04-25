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Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor

Sağlık Bakanı Koca: Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 106 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 861 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 845 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart" ifadelerini kullandı.

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