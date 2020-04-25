Sağlık Bakanı Koca: Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart" ifadelerini kullandı.