Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yılını kutladı

Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yılını kutladı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yılını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay'ın 152’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

11 Haziran 2020, Perşembe 22:50 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın 11 Haziran 1868’de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti. Koca, "Hilali, nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılay, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



AA

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