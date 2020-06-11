Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın 11 Haziran 1868’de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti. Koca, "Hilali, nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılay, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.









AA