Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor

Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 52 bin 167, can kaybı 1101 oldu.

11 Nisan 2020, Cumartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüste son durumu paylaştı.

"Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."


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