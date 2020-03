Sağlık Bakanı Koca Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi. Komşu ülkeler ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirleri uygulamadığını hatırlatan Koca, "Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı." dedi.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

"Verilere göre tanı erken konulmuştur"

Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."

Koca, Türkiye'nin süreç boyunca bu olasılığa hazır olduğunu, yayılmayı önleyici tedbirler aldığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıklarının çok önceden bitirildiğini ifade etti.

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım"

Bu süreçte yurt dışı ile doğrudan veya dolaylı temasların olası sonucunun bir örnekte ortaya çıktığını dile getiren Koca, şunları söyledi:

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır."

"Koronavirüse karşı mücadeleyi planladık"

"Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir." diyen Koca, dünyayı uyarırken, aynı zamanda hazırlandıklarını ve koronavirüse karşı mücadeleyi planladıklarını ifade etti.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka, salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz."

"Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez"

Riskin somut, tedbirlerin ise basit olduğunu vurgulayan Koca, koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını dile getirdi.

Koca, bir hastanın topyekun risk olmadığını, karantinaya alınmış bir hastanın da toplumu tehdit edemeyeceğini söyledi.

Bakan Koca, koronavirüs tanısının konulduğu hastanın hangi ilden olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi vardı, şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereği hissettik. Özellikle altını çizerek ifade ettiğim bir cümle oldu, hasta mahremiyeti. Bu dönemde bir ili, bir bölgeyi, bir hastaneyi bu anlamda gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum. Ben bu kadar net ifade ediyorum. Zaten bununla ilgili uluslararası boyutuyla da bildirilmiş olacak. Bunu da anlayışla karşılayın."









AA