Türkiye Sağlık Bakanı Koca uyardı: Bugün yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Bugün yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Bugün yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.

13 Ağustos 2020, Perşembe 23:48 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti: "Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19’la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."

AA

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