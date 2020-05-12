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Türkiye Sağlık Bakanı Koca uyardı: Mecbur değilsek evde kalalım

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Mecbur değilsek evde kalalım

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Mecbur değilsek evde kalalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil" dedi.

12 Mayıs 2020, Salı 00:33 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" ifadelerini kullandı.


İHA

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