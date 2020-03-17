Sağlık Bakanı Koca uyardı: Tedbirleri sıkı tutun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın yayılımının kontrol altına alınabileceğini belirtti. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan Kovid-19’a yönelik açıklamalarda bulundu.





Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.









Uçuş yasağı konan ülke sayısı 24 oldu

Bakan Koca 6 ülkeye daha uçuş yasağı konduğunu açıkladı: İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri.. Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah sekiz itibariyle 14’ten 20’ye çıktı. Siz de tedbirleri sıkı tutun!













AA