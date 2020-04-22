Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır.

Bu mücadelenin sonucuna güveniyorsunuz. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. Bu güveni zedeleyecek sözlerin, iddiaların sahibi ise bilerek, bilmeyerek tedbirleri tehlikeye atıyor.

Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda önemli bilgiler vereceğim.

Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalar yapacağım.

Son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti

Corona virüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrol altında olduğunu gösteriyor.

Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur.

Türkiye'de son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı 16.477 oldu.

Avrupa'daki ve Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırmak ilginç sonuç doğurmaktadır.

Ülkemiz çok iyi durumda. Her üç yataktan sadece bir tanesi doludur. Avrupa'da bütün yatakları dolu halde olduğu düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır.

Vakaların zatürre olma oranı düştü.

Türkiye'de ölüm oranı 2.3.

Dünyada artan ama Türkiye'de stabileşen tabloyu görüyoruz.

İngiltere'nin dünya ortalamasında ne kadar üstüne çıktığı görülmüş oluyor.

İtalya'da ise dünya ortalamasını yükselten dramatik bir artışa sahip. Sağlık altyapısı çöktüğü için burada vefat oranlarının çok yükseldiğini görüyoruz.

ABD ise diğer bütün ülkelerden farklı seyretti. Dünya ortalamasının aniden üstüne çıkıp ortalama yükseltti, bu altına düşme sonrası yeniden yükseliş içinde olduğunu görmüş oluyoruz.

Bizim yoğum bakım hasta sayımızda son günlerde düşüş olmakta.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka hastalığı olmayan kimseler. Tedbiri her yaş grubundan bırakmamak gerekiyor.

Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor.

Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır.

İzolasyondan, sosyal mesafe kuralından taviz vermemeliyiz.

Sokağa çıkma yasağını harfiyen uygulamalıyız.















