Sağlık Bakanı Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.
17 Şubat 2022, Perşembe 23:33 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "YÖK Başkanımız, değerli bilim adamı Prof. Dr. Erol Özvar'ı makamında ziyaret ettim. Tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerimizin öğrenim şartları, eğitim müfredatları ve uzmanlaşmada imkânlar üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
ANKARA, (DHA)
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