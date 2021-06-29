Sağlık Bakanı Koca'dan 1 milyonuncu doz paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor" ifadelerini kullandı.
29 Haziran 2021, Salı 00:22 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.”" dedi.
Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.
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