Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin yeni sağlık personeli' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin yeni sağlık personeli' açıklaması

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin yeni sağlık personeli' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum' demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu hakkında '40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.' ifadelerini kullandı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 23:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.' dedi.


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