Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.

07 Haziran 2020, Pazar 19:22 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?" ifadesini kullandı.



DHA


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