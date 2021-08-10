Sağlık Bakanı Koca'dan aşı paylaşımı: 42 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini bildirdi.
10 Ağustos 2021, Salı 19:59 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız. İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart."
AA