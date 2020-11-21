Türkiye Sağlık Bakanı Koca’dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Koca’dan başsağlığı mesajı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca’dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında yaşamını yitiren genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani’nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

21 Kasım 2020, Cumartesi 01:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Asım Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA

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