Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Koca, Çin'de görülen ve dünyaya yayılan 'gizemli virüs' ile ilgili olarak Türkiye'de herhangi bir vakanın görülmediğini açıklarken gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

‘Herhangi bir ilaç sorunu yok’

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

Gizemli virüse ilişkin açıklama

Bu virüsün dün 295 insanda tespit edildiğini biliyoruz. Bizde şu an herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

‘Trans yağlar yasaklanmalı’

Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var."





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