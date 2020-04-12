Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Bugün yeni bir gelişme var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak yoğun bakım hasta sayısında ilk kez bir azalmanın olduğuna dikkat çekti.
12 Nisan 2020, Pazar 01:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi.
"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. "
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1249102427116032005?s=20