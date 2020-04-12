Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi.

"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. "









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