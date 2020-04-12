Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: İlk kez azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak yoğun bakım hasta sayısında ilk kez bir azalmanın olduğuna dikkat çekti.
12 Nisan 2020, Pazar 01:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı:
"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. "
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1249106445880172544?s=20