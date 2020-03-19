Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu” dedi.
19 Mart 2020, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız 4 oldu." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1240743510476640256
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AA
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