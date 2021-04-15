Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

Sağlık Bakanı Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

15 Nisan 2021, Perşembe 00:48 Son Güncelleme:
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Bakan Koca Twitter hesabından Gökhan Özoğuz'un tweet'ini alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

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