Sağlık Bakanı Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
15 Nisan 2021, Perşembe 00:48 Son Güncelleme:
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Bakan Koca Twitter hesabından Gökhan Özoğuz'un tweet'ini alıntılayarak şu mesajı paylaştı:
"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1382428543381037060
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