Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık ve İran ölü vakasının bilgisi verdikten sonra ertesi gün sınırda bütün gelen vatandaşlarımızın sağlık taramasını yaptık. 2 gün sonra da tamamen geçişleri durdurduk. Gelmek isteyen vatandaşlarımız için sahra hastaneleri kurarak vatandaşlarımızın burada sağlık taramalarını yapıp herhangi bir soğuk algınlığı belirtisi olan hastalarımızı, Kum ve Meşhed bölgesinden gelen hastaları da 14 gün karantina altında tutmak istiyoruz. O yüzden bu oluşturduğumuz sahra hastanelerini yerinde görmek bir eksiklik varsa bunu gidermek için buraya geldik.

60 kişinin Gürbulak'ta takip ettiğimiz kişi olduğunu ve bu 60 vatandaşımız içerisinde sağlık belirtisi, soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişi hastaneye aldığımızı ve onları daha yakın takip etmek istiyoruz.

İran'daki Türk vatandaşlarına tavsiyeler

İran'da olan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını ve bulundukları ortamda, evde, otelden dışarı çıkmadan, bu ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, kişisel hijden ve el yıkamalarını ve yakın temasın olmaması gerektiğini, 14 gün gözetim altında tutulacaklarını özellikle söylemek istiyorum.

İran'da da özellikle evden veya otel odasından, dışarı çıkmadan maskeli bir şekilde bu ortamı havalandırıp hijyene dikkat etmelerini istiyoruz.

Doğu Beyazıt Hastanemiz var biliyorsunuz. Riskli gördüğümüz, kişileri Doğu Beyazıt'a alıyoruz. Oraya da 3 kişi ilave ettik ve sayı 18 oldu. Ateş bulgusu yok bunlarda. Onu söylemek istiyorum. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük sıkıntısı var.

Şuan 37 arkadaşımız aktif olarak çalışıyor. 24 tane burada ambulansımız var. 4 sedyeli ambulansımız var. Kapasitemiz birkaç saat içinde 120-130'a çıkmış olacak. Akşama kadar 220-230'a çıkabilir.

Biz DSO ile iletişim içindeyiz. Bilim Kurulu'ndan 2 öğretim arkadaşımız da DSÖ'ye gitti. ABD halen Güney Kore'den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz bunu 1 aydır uyguluyoruz.

Kapasiteyi burada daha da arttırabiliriz. Her saat başı sürekli ilave ederek buradaki alan geniş, burada bir sorun yok. Gelebilecek vatandaşlarımızı yakın takip ederek bu dönemi hassasiyetle götürmekten yanayız. O nedenle de gelecek olan sınırın dışında 80 kişiye yakın vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bu akışı sağladıkça almayı planlıyoruz. Gelecek olan vatandaşımız da hem kendisi, hem ülkemiz için bu tedbirlerin alacağını ve bu çerçevede bunları yapmak zorunda olduğumuzu bilmelerini ifade etmek istiyorum.

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