Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yeni vakalar var

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yeni vakalar var

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yeni vakalar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması geldi. Bakan Koca; "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var" dedi.

16 Mart 2020, Pazartesi 00:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.



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