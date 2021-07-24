Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" ifadelerini kullandı.









DHA