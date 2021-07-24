Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan kritik çağrı: Yeni vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Koca'dan kritik çağrı: Yeni vaka sayıları...

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan kritik çağrı: Yeni vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381 olarak tespit edilen vaka sayısı üzerinden aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 23:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" ifadelerini kullandı.


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