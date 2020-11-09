Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı kullanılan maskelerin hem ağzı hem de burnu kapatması gerektiği uyarısında bulundu.

09 Kasım 2020, Pazartesi 18:42 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız." ifadelerini kullandı.

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