Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız." ifadelerini kullandı.







