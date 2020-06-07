Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, kullanılmış corona virüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiği uyarısında bulundu.
07 Haziran 2020, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Kullanılmış corona virüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1269637934556360705
AA
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