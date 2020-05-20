Türkiye Sağlık Bakanı Koca’dan ’Mazhar Fuat Özkan’ paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca’dan ’Mazhar Fuat Özkan’ paylaşımı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca’dan ’Mazhar Fuat Özkan’ paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Fuat Özkan’ın ortaklaşa yaptığı "Maske Tak" müziğini paylaştı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 22:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazhar Fuat Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin" ifadelerini kullandı.



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karantinadaki Adalar yaza hazırlanıyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
O şehri salgın bile durduramadı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Malatya'da cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi