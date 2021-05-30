Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı: Kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı: Kolları sıvıyoruz

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı: Kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.

30 Mayıs 2021, Pazar 23:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi. Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

AA

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