Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması: Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması: Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması: Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.

22 Mart 2020, Pazar 22:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, şunları kaydetti:

"Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz." 

AA

İlgili Haberler
EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Tahminimizden uzun sürebilir
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor