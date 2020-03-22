Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması: Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.
22 Mart 2020, Pazar 22:13 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Koca, şunları kaydetti:
"Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1241806899215061009
AA