Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, şunları kaydetti:

"Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz."





AA



