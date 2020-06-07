Gündem Sağlık Bakanı Koca’dan "sosyal mesafe" uyarısı

Sağlık Bakanı Koca’dan "sosyal mesafe" uyarısı

Gündem

Sağlık Bakanı Koca’dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galata Köprüsü’nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutan kişilerin fotoğrafını paylaşarak, "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.

07 Haziran 2020, Pazar 02:21 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Sosyal mesafe kuralına balıklarla balıkçılar arasında uyuldu" ifadesinin yer aldığı, İstanbul’daki Galata Köprüsü’nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını paylaştı. Koca, bu paylaşımına, "Galata Köprüsü’nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin." notunu düştü.



AA

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