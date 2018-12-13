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Sağlık Bakanı Koca'dan tren kazasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7’sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı

13 Aralık 2018, Perşembe 19:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca'dan tren kazasına ilişkin açıklama

Koca, Twitter’daki paylaşımında, "Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7’si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verdi. Bakan Koca, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de sabır diledi.

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