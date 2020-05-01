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Türkiye Sağlık Bakanı Koca’dan Türk-İş’e 1 Mayıs teşekkürü

Sağlık Bakanı Koca’dan Türk-İş’e 1 Mayıs teşekkürü

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca’dan Türk-İş’e 1 Mayıs teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş’e teşekkür etti.

01 Mayıs 2020, Cuma 18:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Türk-İş, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde çelenk sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye’nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile karşı karşıya kaldığını belirterek, bu yılki 1 Mayıs’ı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini bildirmişti.

AA

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