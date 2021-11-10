Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Malatya'daki UMKE görevlilerinin enkazdan bir kişiyi kurtarma anının görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca videonun açıklamasında, "UMKE ekiplerimiz bugün Malatya'da enkazdan kurtardıkları hayatlarla bize dünyaları bağışlamış oldular. Malatya ve tüm halkımız adına, iyi ki varsın UMKE!" dedi.





ANKARA (DHA)



