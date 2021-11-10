Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan UMKE paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan UMKE paylaşımı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan UMKE paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da enkazdan kurtardığı vatandaşlar nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür etti, 'İyi ki varsın UMKE!' dedi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 01:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Malatya'daki UMKE görevlilerinin enkazdan bir kişiyi kurtarma anının görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca videonun açıklamasında, "UMKE ekiplerimiz bugün Malatya'da enkazdan kurtardıkları hayatlarla bize dünyaları bağışlamış oldular. Malatya ve tüm halkımız adına, iyi ki varsın UMKE!" dedi.


ANKARA (DHA)

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