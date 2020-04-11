Türkiye Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara corana virüs uyarısı

Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara corana virüs uyarısı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara corana virüs uyarısı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, corana virüs tedbirlerinin her koşulda geçerli olduğunu belirterek "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız." dedi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 19:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda corona virüsle mücadelede ödün vermemekte kararlı olduklarını söyleyerek uyarıların istisnasız her koşulda geçerli olduğunu belirtti.

"31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."



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