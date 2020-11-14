Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan yeni maske paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni maske paylaşımı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni maske paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımı ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

14 Kasım 2020, Cumartesi 12:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, corona virüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskenin doğru takılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir seferberlik de deprem için gelecek
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Trump dönemi sona ererken...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayda'yı hastaneye götüren ekip o anları anlattı