Sağlık Bakanı Koca'dan yeni mesaj: Dünya yoruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgını için "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak" paylaşımını yaptı.
15 Ağustos 2020, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1294620724423000064
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