Türkiye Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 6 ilde son durum! Vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 6 ilde son durum! Vaka sayıları...

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 6 ilde son durum! Vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ili sayarak yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu duyurmuştu. İşte Bakan Koca'nın açıkladığı Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de koronavirüs vaka sayılarında son durum...

13 Nisan 2021, Salı 16:44 Son Güncelleme:
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İşte Sağlık Bakanı Koca`nın açıkladığı, kırmızı alarm veren 6 ildeki son durum...

İzmir'de, 20-26 Mart haftasında 156,48 olan vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında 218,88'e yükseldi.

Edirne'de, her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 27 Mart-2 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 53,87 artarak 409,6 oldu.

Çanakkale'de, haftalık vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında 546,77 oldu. Vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 56,75 artış gösterdi.

Bartın'da ise 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında, önceki haftaya göre yüzde 70,84 artış göstererek 232,69 oldu.

Sinop'ta ise haftalık vaka sayısı, yüzde 1,56 oranında artış göstererek 360,34 oldu.

20-26 Mart haftasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 250,03 olduğu Rize`de, yeni vaka sayısı, yüzde 61,90`la 404,81'e yükseldi.

TRT Haber


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