İşte Sağlık Bakanı Koca`nın açıkladığı, kırmızı alarm veren 6 ildeki son durum...

İzmir'de, 20-26 Mart haftasında 156,48 olan vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında 218,88'e yükseldi.

Edirne'de, her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 27 Mart-2 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 53,87 artarak 409,6 oldu.

Çanakkale'de, haftalık vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında 546,77 oldu. Vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 56,75 artış gösterdi.

Bartın'da ise 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında, önceki haftaya göre yüzde 70,84 artış göstererek 232,69 oldu.

Sinop'ta ise haftalık vaka sayısı, yüzde 1,56 oranında artış göstererek 360,34 oldu.

20-26 Mart haftasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 250,03 olduğu Rize`de, yeni vaka sayısı, yüzde 61,90`la 404,81'e yükseldi.

TRT Haber



