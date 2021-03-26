Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1.790 oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 100 MİLYON DOZUN TÜRKİYE'YE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Aşı hakkında önemli bilgiler veren Koca, "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI PATLADI

Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 116,56 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış sürüyor. Bakanlığın 24 Mart tarihli verilerine göre; Eskişehir’de 2 bin 662 kişiye test yapılırken, 341 kişi pozitif çıktı. 136 kişi ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Koronavirüs tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 8’i entübe 26 kişi yoğun bakım olmak üzere 227 kişi tedavi görüyor. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evde tedavi görenlerin sayısı ise 1516’dan 2 bin 271'e yükseldi. Kentte son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 oldu.

HES RİSK HARİTASI KIZARDI

Artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasına da yansıdı. Haritada mavi olan kentin rengi son 20 gündeki pozitif vakalarla ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıya boyanmaya başladı.

VALİ AYYILDIZ: EV BULUŞMALARI VAKALARI ARTTIRDI

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki artışa evlerde, parklarda ve ziyaretlerde biraraya gelinmesinin neden olduğunu söyledi. Eskişehir’deki sürecin Türkiye’deki artışlarla paralel olarak yukarı çıktığını ifade eden Vali Ayyıldız, “Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Annelerimizin, ablalarımızın evlerde toplanmaları da vakaları yukarı çekti. Eskişehir’de herkesin olumlu katkı yapmasını bekliyorum.

Toplu halde bulunmalardan uzak durmak lazım. Bunu biz denetimle yapmaya çalışıyoruz. Denetliyoruz ama kişiler bunu iç alemine de alıp, davranışlarına da geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Belki denetimlere de çok fazla ihtiyaç kalmaz” şeklinde konuştu.

‘ESKİŞEHİR'İ MAVİYE TAŞIMAMIZ GEREKİYOR’

Lokantacı Yusuf Orak da herkesin kurallara uyarak sürece destek olması gerektiğini söyledi. Yeniden yasakların gelmesinden endişe ettiklerini ifade eden Orak, “Biz, maske mesafe kurallarına maksimum düzeyde uyuyoruz ama bunu vatandaşlarımızdan da istiyoruz. Yeniden kapanma olursa esnaf olarak kaldıramayacak durumdayız. Eskişehir'i maviye taşımamız gerekiyor. Bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Biraz gayret gerekiyor sadece. Herkes maskeye mesafeye ve diğer bütün kurallara riayet ettiği sürece, bu musibeti artık defedelim ülkemizden. Yeter canımız yandı, daha da canımızın yanmasını istemiyoruz” dedi.

Eskişehirli Merve Çelikyürek ise kontrollü kısıtlamayı desteklediğini ifade etti. Vakaların artmasının ardından dışarı çıkarken endişe duyduğunu anlatan Çelikyürek, “Aslında kontrollü bir kısıtlamanın gelmesini destekliyorum. Hoş bir ortam değil, ben de çok çıkmamaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. İnsanlar kendi sağlıklarını göz önünde bulundururlarsa toplum sağlığı için de doğru bir adım atmış olurlar. Kendilerini, ailelerini düşünsünler. Böylelikle hepimizi düşünmüş olurlar” diye konuştu.

‘İSTER İSTEMEZ RAHAT DAVRANIYORUZ’

Sokakların kalabalık olmasından rahatsız olduğunu anlatan İrem Örnek, koronavirüs sürecinin bir an önce bitmesini dilediğini söyledi. Örnek, “Artık normale döndük gibi. Yani normalimiz oldu korona. O yüzden de biraz rahatlık var açıkçası.

Biz bile ister istemez rahat davranıyoruz artık. Normalimiz oldu bu bizim, sanki yıllardır varmış gibi. Bir an önce bitsin diye dua ediyoruz, yapabileceğimiz başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

10 MİLYON DOZUN DOLUMU YAPILACAK

Öncelikle Türkiye Kovid-19 aşı tablosu hakkında bazı verileri paylaşmak istiyorum. Sayılara bilhassa dikkat edin. Şu sayılar büyük önem arz ediyor: Türkiye’de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı, toplamda 18 milyon dozun üzerinde.

Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz.

Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır.

"BUGÜN ELİMİZE ULAŞTI"

Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum: Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dâhil oldu. 1.4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu, 4.5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Kamuoyunda adı sık geçen Rus menşeli aşı Sputnik V’in gelişim süreçlerini yakından izledik. Sputnik’in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır. Bu aşı, uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test sürecinden sonra yaygın kullanıma alınabilecek.

HAZİRAN SONUNA KADAR

İnsanlık Kovid savaşının sonuna gelip dayandı. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı: “Bu böyle ne kadar sürecek?” Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur: “Salgın ne zaman kontrol altına alınır?” Bunun bir cevabı var: Aşılama tamamlandığında. Türkiye için, “Mayıs sonu, bilemediniz, haziran ayı sonuna kadar!” dersek, bu, mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır.

Planlarımıza göre, 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak. Ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki, yakın günler güzel günler olacak.

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