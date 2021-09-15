Türkiye Sağlık Bakanı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Sağlık Bakanı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Türkiye

Sağlık Bakanı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bugün saat 18.00'deki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.

15 Eylül 2021, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 18:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30’da YouTube

KORONAVİRÜS SALGININDA TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 4 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 955 bin 954 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı sayısı 23.10 itibarıyla 103 milyon 66 bin 533'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 276 olduğuna dikkati çekerek, "Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerini kullandı.

YURT GENELİNDE KOVİD-19'LA MÜCADELE

Adıyaman'da 126 evde, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 9 mahallede Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan ev ve mahallelere giriş çıkışlar yasaklandı.

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