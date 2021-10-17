Sağlık Bakanı paylaştı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.
17 Ekim 2021, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ‘2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz’ diyerek bu haritayı paylaştı:
Ardından bir paylaşımda daha bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük."
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