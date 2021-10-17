Sağlık Bakanı paylaştı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ‘2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz’ diyerek bu haritayı paylaştı:

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük."