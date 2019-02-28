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Sağlık Bakanı'ndan çok önemli tuz ve şeker açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak" dedi

28 Şubat 2019, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı'ndan çok önemli tuz ve şeker açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalandı.

Buna göre tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak.


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