Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalandı.

Buna göre tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak.



