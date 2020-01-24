Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine Çarşamba günü risk toplantısı yaptık. Kurulun tavsileri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Çin'den gelen tüm uçaklar için önlem alınıyor.

Hastalıkla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz. Havalimanında taramalarda şüpheli vaka yok.

Büyükçekmece'deki hastanede virüs iddiası

Çinli turist kadın iyi. İzolasyon odasında 36 saat gözlem altında tuttuk. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiğin diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya belirtiye rastlanmadı. Wuhan'dan gelen Çinli hastayı bu sabah Çin'e sevk ettik.

Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı solunum güçleri bulunabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Her türlü virüs ve bakterilerden korunmak için kişisel hijyen kurallarına uymalı.









İstanbul'da koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığının bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.

Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, havalimanında hizmete hazır haldeki odayı basın mensuplarına tanıttı.

Kavak, havalimanındaki ilgili tüm birimlerin salgın konusunda bilgilendirildiğini, termal kameralarıyla belirlenen şüpheli hastalara anında müdahale açısından müşahede odasının çok önemli olduğunu kaydetti.



