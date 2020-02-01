Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den yola çıkan Türk yolcular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.

1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

32'si Türk, 42 kişi muayene edildi, hastalık belirtisi yok.

Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.



