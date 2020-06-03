Sağlık Bakanlığı 12 bilişim personeli alacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 12 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi. Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 19 Haziran 2020.