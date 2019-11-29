Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili kadro detayları paylaşıldı. Buna göre alım yapılacak 17 bin 689 personelin büyük çoğunluğunu 7 bin 525 kişilik ihdas ile hemşireler oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı, alım sürecini hemen başlatıyoruz. 7 bin 525 hemşire, 2 bin 182 ebe, 6 bin 951 sağlık teknikeri/teknisyeni alınacak" ifadelerini kullandı.

Personel alımları, Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz" dedi.

KPSS puanı ile atama yapılacak

Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımların aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapılacağını ve 7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacağını belirtti.

Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilecek.