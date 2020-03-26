Sağlık Bakanlığı 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sağlık personeli alımları için son başvuru tarihi 1 Nisan 2020.