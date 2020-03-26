Türkiye Sağlık Bakanlığı 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Sağlık Bakanlığı 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Türkiye

Sağlık Bakanlığı 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyuruldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

26 Mart 2020, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sağlık personeli alımları için son başvuru tarihi 1 Nisan 2020.

Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları için tıklayın

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