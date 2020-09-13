Sağlık Bakanlığı 200 personel alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 200 personel alınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek kadroların bulunduğu KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Adaylar tercihlerini, 10 Eylül – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.



