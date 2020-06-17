Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda "Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 250 sürekli işçi alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 17/06/2020 - 21/06/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.







