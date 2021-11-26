Sağlık Bakanlığı 40 bin kişi alacak

Yine mülakatsız kura ile 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimci, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım olacak.”

MESAİ SONRASI ÇALIŞMA

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum gerçekleştiren Bakan Koca ayrıca, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirterek bu kapsamda Meclis’e bir torba yasa teklifi sunacaklarının altını çizdi. Koca, "Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK ÖNCESİ SMA TARAMASI

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

700 dolar olan ilacın (Molnupiravir) yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.

Proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.

Evlilik öncesi SMA taramalarını zorunlu hale getiriyoruz.

Yine aynı çerçevede yeni doğan bebeklerimize de bu anlamda topuktan kan alarak SMA taramasını yapıyor olacağız.