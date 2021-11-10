Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen kritik Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na 40 bin personel ataması yapılacağını duyurdu. Atama bekleyenlerde sevinçle karşılanan atama müjdesinin ardından atama takvimi ve başvuru şartları ve branş dağılımı da yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı atamalarında son durum…

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan açıklamasında “Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.” İfadelerini kullandı.

Kabine toplantısının ardından bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Ancak Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atamasına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.